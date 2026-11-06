Knot und Hernandez de Cos einzige Kandidaten für EZB-Spitze

DOW JONES--Für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen die beiden Kandidaten nun offiziell fest. Wie der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, mitteilte, haben bis zum Ende der Nominierungsfrist am Freitag Klaas Knot, ehemaliger Gouverneur der niederländischen Zentralbank, und der Spanier Pablo Hernandez de Cos ihren Hut in den Ring geworfen. Lagarde hatte Ende Oktober angekündigt, am 7. Februar von ihrem Posten zurückzutreten. Die Eurogruppe werde am Montag über die Kandidaturen beraten.

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November 06, 2026 11:48 ET (16:48 GMT)