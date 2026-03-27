Know Labs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Know Labs lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Know Labs ein EPS von -1,600 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at