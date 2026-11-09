Know Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Know Labs hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at