22.12.2025 06:31:29
Know Labs veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Know Labs hat am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,390 USD. Im Vorjahr waren -8,000 USD je Aktie erzielt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
