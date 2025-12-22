Know Labs veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Know Labs hat am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,390 USD. Im Vorjahr waren -8,000 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at