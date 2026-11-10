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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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10.11.2026 16:06:02
Knowing This Key Medicare Rule Could Save You Loads of Money in Retirement
There's a reason some people opt to wait until age 65 to retire. Medicare eligibility typically begins at age 65. Retire sooner, and you could be looking at expensive health insurance premiums to maintain coverage.
It's important to understand the rules of Medicare enrollment, though, especially because failing to sign up on time could lead to costlier premiums for the rest of your life.
Image source: Getting Images.
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