Knowit AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Knowit AB hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Knowit AB 0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,43 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Knowit AB 1,49 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at