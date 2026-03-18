Knowledge Economic City Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Knowledge Economic City Registered hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SAR gegenüber 0,080 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Knowledge Economic City Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 79,8 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 114,2 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Knowledge Economic City Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,060 SAR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 95,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 318,99 Millionen SAR, während im Vorjahr 163,00 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at