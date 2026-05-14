Knowledge Economic City Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Knowledge Economic City Registered hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55,2 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55,4 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at