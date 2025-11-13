|
13.11.2025 06:31:28
Knowledge Economic City Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Knowledge Economic City Registered hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 SAR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123,3 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 208,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,0 Millionen SAR in den Büchern standen.
