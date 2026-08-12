Knowledge Economic City Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Knowledge Economic City Registered hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Knowledge Economic City Registered ein EPS von -0,110 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,5 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at