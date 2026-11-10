Knowledge Economic City Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Knowledge Economic City Registered hat am 08.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Knowledge Economic City Registered mit einem Umsatz von insgesamt 245,1 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 95,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at