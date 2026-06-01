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01.06.2026 06:31:29
Knowledge Marine Engineering Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Knowledge Marine Engineering Works hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 9,63 INR. Im letzten Jahr hatte Knowledge Marine Engineering Works einen Gewinn von 5,04 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Knowledge Marine Engineering Works im vergangenen Quartal 676,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Knowledge Marine Engineering Works 474,8 Millionen INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 34,57 INR. Im Vorjahr hatte Knowledge Marine Engineering Works 23,06 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,56 Milliarden INR, während im Vorjahr 2,01 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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