Knowledge Marine Engineering Works präsentierte Quartalsergebnisse

Knowledge Marine Engineering Works hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 INR gegenüber 1,04 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 708,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 501,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at