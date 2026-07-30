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30.07.2026 06:31:29
Knowledge Realty Trust Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Knowledge Realty Trust Registered hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Knowledge Realty Trust Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 INR je Aktie gewesen.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,600 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 12,43 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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