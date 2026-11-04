Knowledge Realty Trust Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Knowledge Realty Trust Registered äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,15 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 82,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,78 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,00 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at