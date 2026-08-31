Knowles Corporation When Issued Aktie

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WKN DE: A1XD6Z / ISIN: US49926D1090

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31.08.2026 18:10:01

Knowles Director Shavers Sells $260,000 Worth of Stock

Cheryl L. Shavers, Director, sold 6,618 shares of Knowles(NYSE:KN) on Aug. 17, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($39.27); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($38.99).Knowles is a specialized manufacturer of electronic components with a $2.9 billion market capitalization and approximately 5,200 employees, headquartered in Itasca. The company has demonstrated significant momentum, with a one-year stock price appreciation of 92% as of the transaction date, reflecting strong operational execution and market demand for its precision micro-acoustic and RF technologies. Knowles maintains competitive advantages through proprietary micro-acoustic expertise, advanced manufacturing capabilities, and established relationships with leading OEMs across mission-critical applications in defense, medtech, and emerging electric vehicle markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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