KNR Constructions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KNR Constructions lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 3,72 INR gegenüber 15,70 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KNR Constructions in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,47 Milliarden INR im Vergleich zu 19,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at