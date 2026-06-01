KNR Constructions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KNR Constructions hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,78 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,95 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,97 Prozent auf 6,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 15,54 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KNR Constructions 35,62 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KNR Constructions im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 43,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26,98 Milliarden INR im Vergleich zu 47,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at