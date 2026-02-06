KNR Constructions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KNR Constructions ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KNR Constructions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,84 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,53 Prozent auf 7,43 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,04 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at