Knünz verlässt UIAG-Vorstand - Neumann wird Vorstandsvorsitzender

Der bisherige Vorstand und Kernaktionär Rudolf Knünz gibt mit Jahresende nach 11 Jahren als Vorstand das Ruder ab und wechselt in den Aufsichtsrat. Statt ihm wird sein bisheriger Ko-Vorstand Paul Neumann, ebenfalls Großaktionär der UIAG , am 1. Jänner Vorstandsvorsitzender. Benjamin Behr kommt neu in den Vorstand mit einem Vertrag bis zum 30. September 2026, teilte die UIAG am Mittwochabend mit.

tsk

ISIN AT0000816301 WEB http://www.uiag.at