KOA SHOJI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KOA SHOJI hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,46 JPY, nach 21,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat KOA SHOJI im vergangenen Quartal 5,77 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOA SHOJI 5,95 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at