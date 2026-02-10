KOA SHOJI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KOA SHOJI hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 28,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOA SHOJI 29,79 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOA SHOJI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at