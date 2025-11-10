KOA SHOJI präsentierte Quartalsergebnisse

KOA SHOJI hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 21,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOA SHOJI 18,87 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at