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13.05.2026 06:31:29
KOA SHOJI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KOA SHOJI äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,61 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 5,68 Milliarden JPY gegenüber 5,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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