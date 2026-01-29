Koa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Koa äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 54,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Koa noch ein Gewinn pro Aktie von 28,10 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Koa 18,46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at