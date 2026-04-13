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13.04.2026 09:13:38
Koalition: 1000 Euro Krisen-Bonus vom Arbeitgeber steuerfrei
BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD wollen es Arbeitgebern ermöglichen, Krisen-Boni von bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Beschäftigten zu zahlen. Zur Gegenfinanzierung werde die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhöht, geht aus einem Beschlusspapier hervor./tam/DP/men
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