|
18.11.2026 06:30:38
Koalition beendet Verhandlungen nach mehr als acht Stunden
BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehr als acht Stunden haben die Spitzen von Union und SPD ihre Verhandlungen im Koalitionsausschuss beendet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Über die Ergebnisse solle erst am frühen Morgen informiert werden, hieß es gegen 2.00 Uhr nachts. Unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und CSU-Chef Markus Söder hatten die Koalitionäre seit 17.30 Uhr im Kanzleramt vor allem nach einer Lösung gesucht, wie die 5,4 Milliarden Euro für die Stromsteuersenkung für alle aufgebracht werden können. Ob es eine Einigung gibt, blieb in der Nacht zunächst offen./mfi/had/tam/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.