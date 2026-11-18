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18.11.2026 07:38:38
Koalition beschließt Stromsteuer-Senkung - vorerst nur 2027
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich nach mehreren gescheiterten Versuchen auf eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher geeinigt. Die Finanzierung steht zunächst allerdings nur für das Jahr 2027, wie die Koalitionspartner am Morgen mitteilten./tam/DP/mis
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