Koalition erhöht Druck auf Habeck zur Nachbesserung der Gasumlage

BERLIN (Dow Jones)--In der Ampel-Koalition wächst der Druck auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Änderungen an der geplanten Gasumlage vorzunehmen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken erneuerte am Freitag im ZDF-Morgenmagazin ihre Forderung nach einer Nachbesserung, um unberechtigte Unternehmen von den Hilfen auszuschließen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schloss am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner" Korrekturen nicht aus. Denn die Intention der Abgabe sei, dass man mit der Gasumlage nicht irgendwelche Konzerne retten, sondern Verbraucher schützen wolle.

Esken sagte im ZDF-Morgenmagazin, man müsse verhindern, dass unberechtigte Unternehmen von der Gasumlage profitierten. "Am Ende müssen Wirtschaftsprüfer, muss auch die Bundesnetzagentur die Ansprüche der Unternehmen prüfen. Bei der Auszahlung muss eben geklärt sein, ist es notwendig, braucht das Unternehmen die Unterstützung, um weiterhin die Versorgung sicherzustellen", so Esken. "Das ist das Ziel der Gasumlage - und nicht etwa die Sicherung von Rendite."

Die Gasumlage müsse so ausgestaltet werden, dass dies funktioniere. "Es darf nicht sein, dass mit Mitteln der Kunden oder Kundinnen oder mit Steuermitteln Unternehmen unterstützt werden, die diese Unterstützung nicht brauchen", sagte Esken.

Esken hatte zuvor vor einer Blockade der Pläne im Bundestag gewarnt. Gaskunden sollen ab Oktober mit einer Umlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde systemrelevante Gasimporteure unterstützen. Damit soll ein Zusammenbruch der Gasversorgung verhindert werden. Laut Wirtschaftsministerium würde die Abgabe rund 34 Milliarden Euro generieren.

Lindner schließt Korrekturen nicht aus

Finanzminister Lindner hält Nachbesserungen für denkbar. "Die Idee des Wirtschaftsministers war - und sie ist im Kern richtig... -, dass man sagt, wir machen eine solidarische Lösung unter den Gaskundinnen und Gaskunden", sagte Lindner. "Richtig ist: Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu führen, dass einzelne Unternehmen ihre Renditen pflegen und Gewinne darauf machen."

Er kenne die Fakten da nicht, Bundesminister Robert Habeck (Grüne) kenne sich besser aus. "Aber wenn es eine Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern, um das Instrument zielgenauer zu machen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren, dann scheuen wir uns nicht vor einer Korrektur", sagte Lindner.

