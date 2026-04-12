12.04.2026 15:20:38

Koalition ringt weiter um Energiepreis-Abhilfe und Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Regierungskoalition ringt weiter um Fortschritte beim Thema Energiepreise und bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen. Am Sonntag wurden die Beratungen in Berlin in der Villa Borsig fortgesetzt, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden der Hauptstadt. SPD-Chef Lars Klingbeil war auf der Terrasse des von der Polizei abgeschirmten Anwesens zu sehen. CSU-Chef Markus Söder schickte auf der Plattform X ein Foto von sich am See mit dem Hinweis: "Heute wichtiger Tag in Berlin.".

In der Villa Borsig hatten sich am Samstag bereits die Parteichefs getroffen, also Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Söder für die Union sowie Finanzminister Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas für die SPD. Auch Kanzleramtsminister Thorsten Frey (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzstaatssekretär Björn Böning (SPD) waren am Samstag dabei. Wer am Sonntag sonst noch teilnimmt, blieb zunächst unklar. Ungewiss war weiterhin auch, ob und in welcher Form anschließend mögliche Ergebnisse bekanntgegeben werden - wenn, dann wohl erst am Montag./mfi/tam/ctt/DP/zb

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