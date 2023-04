Koalition und Union streiten über Einwanderungsrecht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ampel-Koalition und Union haben sich im Bundestag einen Schlagabtausch über die Regeln zur Fachkräfteeinwanderung geliefert. "Diese Bundesregierung beendet jetzt den Reformstau von 16 Jahren", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Einbringung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in den Bundestag. Nötig sei auch "eine echte Willkommenskultur", die Regierung leite deshalb einen Kurswechsel ein. "Damit schaffen wir eines der modernsten Einwanderungsrechte in der Welt", sagte Faeser. "Wir brauchen kluge Köpfe und helfende Hände, um unseren Wirtschaftsstandort zu sichern", erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge mahnte ebenfalls eine "Willkommenskultur" an.

Die Union lehnte die Pläne jedoch als unzureichend ab. "Wir brauchen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das diesen Namen auch verdient", mahnte ihr innenpolitischer Sprecher Alexander Throm (CDU). Diesem Anspruch werde die Gesetzesnovelle nicht gerecht. Die Anforderungen an die Qualifikation sollten damit reduziert werden, sodass es zu einer "Einwanderung von Minderqualifizierten" käme. 80 Prozent der derzeit 1,8 Millionen offenen Stellen seien solche für Personen mit Berufsschulabschluss oder Hochschulstudium, nur rund 400.000 Stellen seien für "Ungelernte und Minderqualifizierte" geeignet.

"Diese 20 Prozent müssen und können wir aus dem Potenzial schöpfen, das schon in Deutschland ist oder uns täglich noch weiter zugeführt wird", meinte Throm. "Dafür brauchen wir keine anderen Regelungen." CDU und CSU sähen "keinen Vorteil in dieser Gesetzgebung". Es sei kein Gesetz, das auf die Personengruppe der Fachkräfte abziele. Die Union schlage zur Beschleunigung der Verfahren aber eine neue Agentur für Einwanderung vor. Auch CDU-Vize Hermann Gröhe sagte, das Gesetz weise "in die völlig falsche Richtung". Deutschland habe bereits ein modernes Einwanderungsrecht.

Heil warf der Union in der nachfolgenden Debatte einen "Fachkräftemangel" in den eigenen Reihen vor. "Sie hatten einmal wirtschaftlichen Sachverstand in ihren Reihen", sagte er. Das Einzige, was der CDU nun einfalle, sei, "eine neue Behörde zu gründen". Dröge warf der Union vor, Ressentiments zu schüren. "Das ist genau die Kultur, die dazu führt, dass sich Menschen dann doch für ein anderes Land entscheiden", meinte sie.

Punktesystem für Fachkräfte geplant

Der von Faeser und Heil erarbeitete Gesetzentwurf sieht unter anderem ein Punktesystem für Fachkräfte aus Ländern außerhalb der Europäischen Union und eine leichtere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse vor. Ausländische Fachkräfte sollen auch schneller eingebürgert werden können. Konkret soll Arbeitskräften die Einwanderung ermöglicht werden, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen im Herkunftsland staatlich anerkannten Berufsabschluss haben. Berufsabschluss sollen auch erst nach der Einreise nach Deutschland anerkannt werden können.

Mit dem Zehn-Punkte-System soll zudem eine "Chancenkarte" vergeben werden, mit deren Hilfe ausländische Fachkräfte sich in Deutschland auf eine Stelle bewerben dürfen. Zu den Auswahlkriterien sollen Qualifikation, Deutsch- und Englischkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug, Alter und das Potenzial des mitziehenden Ehe- oder Lebenspartners zählen.

Die Wirtschaft begrüßte die Ziele des Gesetzes, mahnte jedoch noch Vereinfachungen an. "Der Gesetzentwurf ist endlich ein wichtiges Willkommenssignal", erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger. "Es kann aber nur ein erster Schritt sein." Wie so oft verheddere sich die Politik in einem komplizierten Verwaltungsdschungel. "Wir brauchen keine langwierige Zettelwirtschaft, sondern eine neue und einfach verständliche Umsetzungskultur", forderte er. Man müsse interessierte Arbeitskräfte aus dem Ausland aus dem "Fachkräftewartezimmer" herausholen, in dem sie schon ewig säßen. "Wir müssen die Menschen, die bei uns arbeiten wollen, mit einem herzlichen Willkommen begrüßen", forderte Dulger.

"Die Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland dringend notwendig und lange überfällig", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Dirk Jandura. "Aber dieser Entwurf ist immer noch zu bürokratisch, kompliziert und praxisfern." Hier müssten die Regierungsparteien in den kommenden Wochen noch nachbessern. Es gehe aber nicht nur um Fach-, sondern um Arbeitskräfte insgesamt. Die Wirtschaft weise seit langem darauf hin, "dass der Arbeitskräftemangel einer der größten Bremsblöcke ist, wenn es um zukünftiges Wirtschaftswachstum geht".

