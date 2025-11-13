Ryanair Aktie

13.11.2025 19:46:38

Koalition will Ticketsteuer im Luftverkehr senken

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Koalitionsausschuss mit./hoe/DP/he

