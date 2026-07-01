|
01.07.2026 15:45:38
Koalitionsspitzen beraten über Reformpaket
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD sind zu Beratungen im Koalitionsausschuss zusammengekommen, der Entscheidungen über ein größeres Reformpaket herbeiführen soll. Zu den Verhandlungen trafen am Nachmittag unter anderem CSU-Chef Markus Söder und die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas am Kanzleramt ein. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich kurz zuvor optimistisch zu den Aussichten auf eine Verständigung geäußert. "Meine Erwartung ist, dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorn machen in der Modernisierung unseres Landes", sagte er.
Im Blick stehen unter anderem eine Einkommensteuerreform sowie Reformen der Sozialsysteme und auf dem Arbeitsmarkt. Merz nannte als Zielsetzung, "dass wir alles tun, damit private Haushalte konsumieren können, aber auch die Industrie investieren kann." Dies sei der Rahmen, in dem man sich bewege. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch gut hinbekommen." Der Kanzler machte deutlich, dass man einige Zeit für die Beratungen brauchen werde. Er stellte aber schon in Aussicht, an diesem Donnerstag über Ergebnisse zu informieren./bw/mfi/hoe/sam/had/mib/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.