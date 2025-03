Koalitionsverhandlungen wechseln auf die Führungsebene

BERLIN (dpa-AFX) - Jetzt geht es um die großen Kompromisse: Nach den ersten Beratungen in Fach-Arbeitsgruppen setzen CDU, CSU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen am Freitag auf Führungsebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe soll am Nachmittag in der SPD-Zentrale in Berlin zusammenkommen. Sie muss nun Lösungen für die zahlreichen Themen finden, bei denen die Fachpolitiker sich nicht einig wurden, darunter viele Steuerfragen und offene Punkte beim Thema Migration.

Zur Hauptverhandlungsgruppe gehören 19 führende Vertreter von Union und SPD, darunter die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken für die SPD. Es wird erwartet, dass sie sich auch in der kommenden Woche noch treffen müssen, denn die Differenzen sind noch groß. Die Gespräche sollen vertraulich und im Wechsel in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, im Willy-Brandt-Haus (SPD) und in der bayerischen Landesvertretung stattfinden.

Der mutmaßlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte ursprünglich das Ziel ausgegeben, bis spätestens Ostern eine Regierung zu bilden. Inzwischen ist er von der strengen Zeitlinie aber abgerückt und betont, Qualität gehe beim Koalitionsvertrag vor Schnelligkeit. Dafür könne man auch ein paar Tage länger verhandeln./tam/DP/men