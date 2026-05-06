06.05.2026 05:49:38

Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz wird unterschrieben

MAINZ (dpa-AFX) - Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz unterzeichnen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag. Dafür kommen sie an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) im Staatstheater in Mainz zusammen, wie beide Seiten mitteilten. Es ist die erste große Koalition in dem Bundesland.

Sowohl die Verhandlungsführer Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) als auch ihre Teams unterschreiben den Vertrag. Er ist gut 100 Seiten stark und trägt den Titel "Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz.".

Jede Partei bekommt fünf Ministerien. Welche das sind, steht schon fest, nicht aber die Minister und Ministerinnen. Das künftige Kabinett soll noch in dieser Woche vorgestellt werden. Wann genau, ist aber noch unklar. Jede der beiden Parteien stellt ihr Personal selbst vor. Der designierte Ministerpräsident Schnieder soll am 18. Mai gewählt werden./irs/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich mit Gewinnen -- US-Börsen gehen fest aus dem Handel -- Asien letztlich höher - Keine Impulse aus Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Zuschlägen. Am Mittwoch ging es auch in Asien nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen