KOAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOAS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,00 KRW gegenüber -285,000 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,35 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 20,33 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at