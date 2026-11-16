KOAS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KOAS hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 146,00 KRW gegenüber -5136,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,74 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 12,05 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at