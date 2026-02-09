KOAS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KOAS lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 65,04 KRW gegenüber -1769,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 18,99 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOAS 21,20 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2721,580 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte KOAS ein Ergebnis je Aktie von -2788,000 KRW vermeldet.

Umsatzseitig standen 62,23 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KOAS 77,95 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at