KOAS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KOAS ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOAS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5136,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -988,000 KRW erwirtschaftet worden.

KOAS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,05 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at