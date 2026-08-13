KOAS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KOAS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 255,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2485,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 15,80 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 45,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at