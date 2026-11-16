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16.11.2026 06:31:29
Koatsu Gas Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Koatsu Gas Kogyo lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,15 JPY gegenüber 16,84 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Koatsu Gas Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 25,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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