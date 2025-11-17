|
Koatsu Gas Kogyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Koatsu Gas Kogyo hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 16,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Koatsu Gas Kogyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
