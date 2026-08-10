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10.08.2026 06:31:29
Koatsu Gas Kogyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Koatsu Gas Kogyo gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,84 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 24,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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