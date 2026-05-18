Koatsu Gas Kogyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Koatsu Gas Kogyo hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 22,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Koatsu Gas Kogyo noch ein Gewinn pro Aktie von 15,00 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 25,47 Milliarden JPY gegenüber 25,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 84,43 JPY, nach 86,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Koatsu Gas Kogyo 98,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 98,98 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at