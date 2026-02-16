16.02.2026 06:31:31

Koatsu Gas Kogyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koatsu Gas Kogyo hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Koatsu Gas Kogyo 35,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 25,42 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koatsu Gas Kogyo 26,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
