Koatsu Gas Kogyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koatsu Gas Kogyo hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Koatsu Gas Kogyo 35,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 25,42 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koatsu Gas Kogyo 26,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at