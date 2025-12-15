15.12.2025 06:31:29

Kobayashi Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Kobayashi Metals hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 13,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Kobayashi Metals einen Gewinn von 15,26 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,74 Prozent auf 5,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 39,90 JPY, nach 36,48 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,54 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

