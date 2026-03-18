|
18.03.2026 06:31:28
Kobayashi Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kobayashi Metals hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!