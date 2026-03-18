Kobayashi Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kobayashi Metals hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at