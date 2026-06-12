Kobayashi Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kobayashi Metals hat am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,21 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,52 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at