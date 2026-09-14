Kobayashi Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kobayashi Metals lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at