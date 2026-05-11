Kobayashi Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kobayashi Pharmaceutical veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,95 JPY, nach 21,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,24 Prozent auf 33,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at